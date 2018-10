Hét debat voor de provincieraadsverkiezingen is de afschaffing of het behoud van de provincie. Volgens oud-gedeputeerde Sylvain Sleypen zouden de provincies worden afgeschaft enkel en alleen omdat Antwerpse stadspolitici niet willen bedelen voor vergunningen bij gedeputeerden uit de Kempen. Dat zei hij vanmiddag in het TVL-Nieuws.