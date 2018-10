Slechts helft van plastic flessen wordt gerecycleerd

Vlaanderen klopt zich graag op de borst over zijn reputatie van recyclagekampioen, maar eigenlijk is dat niet terecht. Dat concludeert Recover, een samenwerkingsverband tussen elf afvalintercommunales en de stad Antwerpen, uit een onderzoek naar de recyclagecijfers van plastic flessen en flacons.

“We hebben vastgesteld dat ze niet kloppen”, zegt Kris Somers, directeur van afvalintercommunale Limburg.net. “Officieel wordt in Vlaanderen 77 procent van de gebruikte plastic flessen en flacons gerecycleerd, maar in werkelijkheid gaat het maar om 50,2 procent.” De overschatting heeft te maken met een onvolledige berekening. In het buitenland gekochte ...