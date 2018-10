Voor al uw apenvlees, één adres: Brussels airport

Een stukje aap, antilope of stekelvarken? Zaken in de Brusselse Matongéwijk verkopen het zogenaamde bushmeat onder de toonbank, blijkt uit de ‘Pano’-reportage die gisteravond werd uitgezonden. Onze reporter trok drie jaar geleden al aan de alarmbel.

Het is in België nochtans verboden om deze bedreigde diersoorten te verhandelen of op te eten. Maar in de Afrikaanse gemeenschap is het vlees een ware delicatesse.

In 2017 werd 2.000 kilo van het vlees onderschept op de luchthaven van Zaventem. Naar schatting zou echter 100 tot 150 ton ervan het land binnengesmokkeld zijn.

De douane controleert maar één dag per maand de ochtendvluchten vanuit Afrika, aangevuld met enkele steekproeven. Nochtans zijn er bij deze vluchten meer koelboxen dan koffers op ...