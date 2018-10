Architecten ontwerpen Eros Center voor prostituees in Seraing: vitrines, ondergrondse parking en privé-patio

Seraing is de eerste stad in ons land die een architectuurwedstrijd uitschrijft voor een Eros Center. Nooit eerder moesten architecten vorm geven aan de erotische verbeelding. ‘Het is als een co-working space waar de meisjes een hokje huren.’

Tien jaar geleden begon Luik met de beteugeling van de prostitutie. De betaalde liefde sleepte immers drugshandel en criminaliteit mee in haar kielzog. Doordat de stad geen vergunningen meer afleverde, verplaatste het seksgebeuren zich. Een deel ging ondergronds en trok zich terug in gesloten huizen. Een ander deel verhuisde zijn activiteiten gewoon naar ander terrein. Vooral Seraing was in trek. In tien jaar tijd kwamen er drie keer zoveel prostituees langstippelen.

Seraing koos er niet voor om ...