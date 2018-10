Binnen met gebak, buiten met volmacht: Rusthuizen nemen maatregelen tegen politici die bejaarde stemmen ronselen

Politici die op rusthuisbezoek gaan met een kleine attentie, om dan met zo veel mogelijk volmachten weer buiten te stappen: volgens zorgkoepel Zorgnet-Icuro is het een courante praktijk. “Dat is ongehoord. We roepen de partijen dan ook echt op daarmee te stoppen.” De rusthuizen zelf hebben inmiddels zo hun ­eigen mechanismen om de praktijk tegen te gaan.