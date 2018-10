Meer hulp voor aan drugs verslaafde gevangenen

HasseltMinister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) wil de drugsbegeleiding in de gevangenissen fors opkrikken. Drie proefprojecten in Hasselt, Sint-Gillis en Lantin moeten de voorbode zijn van een brede aanpak in alle Belgische gevangenissen. Zo worden in Hasselt sinds kort alle binnenkomende gevangenen gescreend op drugsproblemen en als dat nodig is ook begeleid door een team van psychologen, artsen en psychiaters.