“Fiscus belazerd voor vaders fortuin”

Volgens The New York Times was Trump nooit selfmade miljardair

new yorkDe Amerikaanse president Donald Trump vond gisteren nog eens aanleiding voor een aanval per tweet tegen de “mislukte New York Times”. Na het uitkammen van duizenden documenten concludeerde de krant dat Trump niet de selfmade miljardair is die hij altijd beweert te zijn. Omgerekend naar de huidige waarde kreeg hij meer dan 400 miljoen dollar van zijn vader Fred. Trump junior hielp zijn ouders bovendien om belastingen te ontduiken, aldus de Times.