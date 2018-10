“Therapie tegen spinnenfobie helpt ook tegen depressie”

Kortessem/MaastrichtExposure, een therapie waarbij iemand gecontroleerd blootgesteld wordt aan iets waarvoor hij of zij extreem bang is, is een methode die ook succesvol kan zijn bij heel andere psychiatrische klachten. Dat besluit de Kortessemse professor Koen Schruers (Universiteit Maastricht) na een onderzoek op tal van mensen met een angst voor spinnen.