Maaseikse (65) redt school in Gambia van ondergang: “Geiten liepen rond op de speelplaats”

Maaseik -

Christianne Wouters (65) uit Maaseik mag Sanyang in het Afrikaanse Gambia sinds 2013 haar thuis noemen. Ze woont samen met echtgenoot Uwe Roeder (72) in een huis met prachtige tuin en zwembad en baat er een bed & breakfast uit. Daarnaast staat de gepensioneerde lerares nog elke week vrijwillig voor de klas in de school van het dorp. Die redde ze samen met Uwe van de ondergang. “Toen we arriveerden liepen de geiten rond op de speelplaats”, zegt Christianne. “Zonder ons zou het schooltje niet meer bestaan.” Met hun gastenkamers leert het gepensioneerde echtpaar de toeristen het land kennen, maar via de school kregen ze een plekje binnen de lokale gemeenschap. “We worden echt wel als een van hen beschouwd.”