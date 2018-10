Speurder onthult nieuwe details van onrustwekkende theorie over verdwijning Maddie McCann

Een voormalige gerenommeerde speurder van de Britse politie heeft een nieuwe choquerende theorie geopperd over de mysterieuze verdwijning van het peutertje in 2007. De man werkte jarenlang mee aan het onderzoek en denkt nu te weten wat er met het meisje is gebeurd. “De kans is groot dat ze nog leeft in Portugal, zonder dat ze een flauw benul heeft van wie ze eigenlijk is”, verklaart David Edgar.

David Edgar is niet de minste. Jarenlang verdiende hij als bekwame detective zijn brood en zijn feilloze reputatie trok de aandacht van de wanhopige Kate en Gerry McCann. Vanaf het prille begin in 2007 hoopten ze dat hij de antwoorden zou vinden op de vraag: wat is er gebeurd met de peuter, nadat ze verdween uit het vakantiehuisje in Portugal? Drie jaar lang werkte hij voor hen, totdat de Britse politie het onderzoek overnam onder de naam ‘Operation Grange’ in 2011.

Kinderpornobende

Eerder opperde hij al een gelijkaardige theorie, maar nu heeft hij die verder uitgewerkt. Hij denkt zelfs heel specifiek te weten waar het meisje zich bevindt. “Maddie kan letterlijk overal zijn, maar mijn onderzoek wijst me in één richting: ze leeft nog als vijftienjarige in Portugal”, aldus Edgar aan The Sun Online. Volgens de speurder woont ze nu in één van de kleine huisjes aan de kuststreek van de Algarve.

De ouders van Maddie McCann bij een gigantisch billboard van hun dochter in Portugal. Foto: REUTERS

“Dat wil zeggen dat er iemand in die regio is, die perfect weet wat er met haar gebeurd is en waar ze is”, aldus Edgar. Hij denkt dan ook dat Maddie ontvoerd is. Erger nog: volgens hem is er sprake van mensenhandel. De ex-detective is ervan overtuigd dat het meisje in de handen gevallen van een bende die kickt op seks met kinderen. “Dat verklaart meteen ook, waarom ze geen idee heeft dat er wereldwijd mensen naar haar op zoek zijn.”

“Oplosbaar”

De nieuwe details van zijn theorie zouden volgens de voormalige speurder naar de oplossing van het grote raadsel kunnen leiden. “De zaak is inderdaad verbijsterend ingewikkeld, maar ook oplosbaar”, besluit hij.

De nieuwe details van zijn theorie doet hij uit de doeken, nu Scotland Yard opnieuw smeekt voor financiering van hun onderzoek naar de verdwijning. De laatste jaren komt daar zware kritiek op vanuit belastingbetalers, die vinden dat de familie McCann een bevoorrechte behandeling krijgt.

Mysterie leeft voort

3 mei 2007. De Britse Madeleine McCann slaapt samen met haar 1-jarige broer Sean en zijn tweelingzus Amelie in een vakantiehuisje in Portugal. Hun ouders, Kate en Gerry McCann uit Rothley, besluiten om er eentje te gaan drinken met enkele vrienden in de tapas bar ‘Tapas Seven’ van de ‘Ocean Club’ in Praia da Luz. Dat kon geen kwaad, dachten ze, want vanuit het terrasje konden ze de deur van hun appartementje, flat 5A, nog in de gaten houden.

Wanneer Kate en Gerry McCann om tien uur ’s avonds terugkeren van het avondje uit in de lokale tapas bar staat de deur van de patio open. Wanneer ze gaan kijken hoe het is met hun slapende kindjes, kunnen ze hun driejarig dochtertje plots nergens meer vinden. Het koppel slaat, naar eigen zeggen, meteen alarm. Maar na een grootschalig onderzoek blijkt er geen enkel spoor te zijn van Maddie. Ook na een miljoenen onderzoek door de Britse politie leeft het mysterie voort: leeft Maddie McCann nog? En wie wou haar kwaad doen?