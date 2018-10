Opgelet als u gaat tanken: de namen en symbolen van de brandstoffen veranderen

Vanaf 12 oktober worden de namen en symbolen voor de verschillende soorten brandstof in heel de Europese Unie (en zeven andere landen) gelijkgesteld, zo meldt de FOD Economie. Let dus goed op de volgende keer dat u moet tanken. Een overzichtje:

Benzine

Op dit moment kan u in ons land kiezen tussen Euro 95 of Euro 98. Die verdwijnen en E5, E10 en E85 komen in de plaats. De letter “E” verwijst naar ethanol en het daarop volgende cijfer slaat dan weer op het percentage dat de motor van het voertuig aanvaardt. E5 is dus benzine met maximaal 5 procent ethanol, E10 met 10 procent… De nieuwe namen voor de benzinevarianten worden telkens in een cirkel geplaatst.

Diesel

Diesel maakt dan weer plaats voor B7, B10 en XTL. De “B” verwijst naar biodiesel, het cijfer slaat hier eveneens op het percentage biodiesel dat de motor accepteert. B7 is dus diesel voor een wagen die 7 procent biodiesel ondersteunt… XTL staat dan weer voor (paraffinische) synthetische diesel, die geproduceerd wordt op basis van aardgas, plantaardige oliën of dierlijke vetten). De nieuwe namen voor diesel worden telkens in een vierkant geplaatst.

Gas

De verschillende types gassen worden voortaan aangeduid met een afkorting en worden in een ruit geplaatst. H2 staat voor waterstof, CNG voor gecomprimeerd aardgas, LPG voor vloeibaar petroleumgas en LNG voor vloeibaar aardgas.

Waar van toepassing?

De veranderingen kaderen in een Europese richtlijn uit oktober 2014 en worden toegepast in de 28 lidstaten van de Europese Unie en ook in Liechtenstein, IJsland, Noorwegen, Macedonië, Servië, Zwitserland en Turkije.

Waarom de verandering?

De Europese Unie wil consumenten helpen bij de keuze van de geschikte brandstof voor hun voertuig, vooral met het oog op de invoering van nieuwe brandstoffen.

De meest gebruikte symbolen, oud en nieuw:

Waar vinden we de nieuwe etiketten?

Normaal gezien zouden alle tankstations tegen 12 oktober de nodige veranderingen hebben moeten aangebracht. Daar zullen controles voor komen, al zal er ook een korte periode van “tolerantie” zijn. De nieuwe symbolen moeten ook terug te vinden zijn bij autohandelaars, op de vuldop van nieuwe wagens en in de gebruiksaanwijzingen.