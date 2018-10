E313 volledig versperd na ongeval met vrachtwagens: chauffeur zwaargewond

De E313 is momenteel volledig versperd ter hoogte van Herentals-Industrie. In de richting van Antwerpen gebeurde er een zwaar ongeval met twee vrachtwagens.

Het ongeval gebeurde in de staart van de file na een eerder ongeval in Massenhoven. Een vrachtwagen reed er achteraan in op een andere vrachtwagen. De takelwerkzaamheden zullen nog geruime tijd in beslag nemen.

De bestuurder van de voorste vrachtwagen liep lichte verwondingen op, de tweede bestuurder raakte zwaargewond.

Het verkeer moet de snelweg verlaten in Herentals-Industrie en een lokale calamiteitenroute volgen om er in Herentals-West weer op te rijden.

Het ongeval veroorzaakt zware verkeershinder richting Antwerpen, er staat een file vanaf Geel. Richting Hasselt staat er een kijkfile. Wie van Hasselt naar Gent moet, rijdt beter via Brussel.

Tweede ongeval

In Grobbendonk, net voorbij het ongeval in Herentals-Industrie, is intussen opnieuw een ongeval gebeurd. Daarbij zouden een vrachtwagen en een terreinwagen betrokken zijn. Het verkeer kan er enkel over de pechstrook voorbij.