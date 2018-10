Wat als we diesel bannen in Vlaanderen?

Zonder gesjoemel van de autoconstructeurs zou het probleem met stikstofdioxide in Vlaanderen beheersbaar zijn . Met een diesel­ban wordt het nog beter. Dat blijkt uit twee opmerkelijke simulaties. ‘De verantwoorde­lijkheid van de autosector is verpletterend.’

Exact drie jaar geleden schrikte dieselgate de wereld op. Sindsdien weten we hoever autoconstructeurs wilden gaan om de Europese normen voor NOx, dat het schadelijke gas NO2 bevat, te omzeilen. ‘De rode bollen op de kaart van CurieuzeNeuzen zijn in grote mate een weerspiegeling van dieselgate’, zegt Frans ­Fierens vandaag. Hij is lucht­kwaliteitsexpert en directeur van de Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu. ‘Dat er tot in de kleinste gemeenten straten zijn waar de Europese normen worden overschreden ...