Man terroriseert nieuwe postbode omdat hij “een boontje” voor vorige had

Een klein jaar lang is Kristof E. (45), postbode van Meerdonk bij Sint-Gillis-Waas, getergd en gesaboteerd door buurtbewoner Kris B. Die had “een boontje” voor de voorganger van Kristof E. en kon haar ‘aflossing’, beslist door hogerhand, niet verkroppen. De buurtbewoner stond vandaag terecht voor belaging.

De bizarre historie vat aan in 2016. De jonge en geliefde postbode van Meerdonk, een Waas dorpje met amper 2.000 inwoners, werd overgeplaatst naar een naburige gemeente. Ze was contractueel in dienst en moest plaatsruimen voor de vastbenoemde Kristof E, die voorrang had. Een beslissing van hogerhand.

Het dorp startte een petitie om haar terug te krijgen, een feit dat de krant haalde maar verder tot niets leidde. Het verzet werd opgegeven en iedereen nam vrede met de komst van de nieuwe facteur. Iedereen ...