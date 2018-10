NMBS zoekt manier om graffiti snel te detecteren en te wissen

Brussel - De NMBS organiseert een wedstrijd voor jongeren van het technisch secundair onderwijs. De opdracht: een systeem ontwikkelen om graffiti op treinen snel te detecteren én snel en gemakkelijk te verwijderen. Dat melden de NMBS en HR Rail, het bedrijf dat verantwoordelijk is voor het personeelsbeheer bij de spoorwegen.

Al voor de achtste keer organiseren de spoorwegmaatschappijen de Belgian Railways competition for Technicians. HR Rail en NMBS hopen jongeren er warm mee te maken voor een job bij de spoorwegen. Inschrijven kan tot en met 15 oktober. De leerlingen werken het hele schooljaar aan hun project en worden daarbij begeleid door NMBS-ingenieurs.

Een snelle opsporing van graffiti op treinen is belangrijk, want graffiti van meer dan een week oud is nog bijzonder moeilijk volledig te verwijderen. De NMBS hoopt ook een manier te vinden om graffiti automatisch te verwijderen zonder de verf van de trein te beschadigen. Vorig jaar kostte de verwijdering van graffiti op treinen liefst 4,3 miljoen euro.

De finale vindt plaats op 22 mei 2019 in Train World, het museum van de NMBS. Dan kunnen de deelnemers hun werkend model voorstellen. NMBS en HR Rail belonen de winnende scholen met een geldprijs, de leerlingen kunnen een bedrag aan reischeques in de wacht slepen.