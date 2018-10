Alcohol te koop via Bol.com: “Voldoe je niet aan leeftijd? Pakje terug mee”

BRUSSEL -

Bol.com verkoopt vanaf woensdag ook drank. Klanten kunnen via de site onder meer wijn, speciaalbier en sterke drank kopen. Het platform, dat eigendom is van Ahold Delhaize, zegt dat bij aflevering van de drank aan de deur wordt gecontroleerd of de koper wel achttien jaar of ouder is. “Voldoe je niet aan de leeftijd? Dan zijn ze genoodzaakt om het pakketje weer mee terug te nemen”, staat in een melding die consumenten op de site te zien krijgen als ze alcoholische drank bestellen.