Steeds meer scholen bannen suikerrijke dranken, maar ze bieden te weinig gezonde alternatieven aan

Frisdranken, koekjes of chips. Scholen zetten almaar makkelijker de stap om die ongezonde dranken en snacks te bannen. Zo heeft zeven op de tien middelbare scholen de suikerrijke frisdranken bij het vuilnis gezet. Eén probleem: ze ­komen amper met alternatieven. “Stap één is de ongezonde voeding buiten krijgen, maar nu moeten we dringend de gezonde tussendoortjes promoten”, zegt het Vlaams Instituut Gezond Leven.

20.000 euro verdiende het College O.-L.-V.-ten-Doorn in Eeklo jaarlijks aan de vijftien drankautomaten die her en der in de school stonden opgesteld. Vorig schooljaar maakte de directie de keuze om die weg te halen.

“Niet gemakkelijk, want we verliezen inkomsten”, zegt directrice Annick Willems. “Maar de gezondheid staat voorop. In de plaats hebben we nu water, al dan niet gearomatiseerd. We bieden ook geen ongezonde tussendoortjes meer aan. Enkel nog rijstwafels, potjes fruit, zulke dingen.”

Het college in Eeklo is een van de vele scholen die de stap zet naar een gezonder aanbod. Uit een bevraging van het Vlaams Instituut Gezond Leven bij 650 scholen blijkt dat het onderwijs op schema zit om tegen 2020-2021 alle ongezonde troep buiten de schoolmuren te houden. De Vlaamse ministers Hilde Crevits en Jo Vandeurzen (beiden CD&V) sloten daarover een convenant met de voedingsindustrie en de onderwijskoepels.

Crevits is vooral trots dat nu zeven op de tien middelbare scholen suikerhoudende frisdranken weert, tegenover drie op de tien in 2015. Coca-Cola – dat met drieduizend frisdrankautomaten in scholen zowat een monopolie heeft – schakelt nog sneller en zegt dat die tegen eind 2018 in alle scholen verdwenen zijn. “We zijn het gamma aan het vervangen met water of de zero- en lightvarianten”, zegt Eva Lefevre van Coca-Cola.

Weerstand van leerlingen

Dat wil niet zeggen dat school­directies nu op hun lauweren mogen rusten. Zo circuleert er nog te veel fruitsap in de basisscholen en vetrijke koeken in het middelbaar. Omdat er veel weerstand is van de ouders of leerlingen – pubers neem je niet zomaar hun snoepreep af – en ook omdat er te weinig gezonde alternatieven zijn.

“Het beleid is vooral gefocust op het afbouwen van de ongezonde tussendoortjes”, zegt Jolien Plaete van Gezond Leven. “Het is nu zaak om de gezonde zaken te promoten.” Water bieden scholen doorgaans wel aan, maar dat is veel minder het geval voor melk, verse groentesoep of gearomatiseerde waters.

Vers fruit vind je in amper één op zeven basisscholen en een kwart van de middelbare scholen. “Scholen zouden dat meer moeten promoten, bijvoorbeeld met fruitmanden of een schoolwinkeltje uitgebaat door de leerlingen”, zegt Plaete. “Initiatieven die de overheid meer zou moeten subsidiëren.”