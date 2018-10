Gentenaar heeft acht kinderen bij drie dochters van zijn vriendin: “Verkrachting? Dit maakt deel uit van de cultuur in Nieuw Gent”

Gent - Een 45-jarige Gentenaar ontkent in beroep dat hij jarenlang de drie dochters van zijn vriendin heeft verkracht. Hij heeft bij de dochters samen acht kinderen verwekt, maar volgens hem gebeurde alles met toestemming.

Het misbruik moet begin jaren 90 zijn begonnen, toen de dochters – onder wie een tweeling – nog minderjarig waren. De feiten kwamen pas aan het licht toen een van de meisjes in mei 2017 op 37-jarige leeftijd een klacht wegens belaging indiende. Eén dochter onderging haar eerste abortus toen ze 14 jaar en 17 dagen oud was.

Toch wordt Gentenaar M.Ö. (45) niet hiervoor vervolgd. Wel staat hij terecht voor meerdere verkrachtingen van de dochters, slagen, bedreigingen en belaging. Daarvan ontkent hij sommige aanklachten niet, maar hij is wel formeel over de seksuele activiteiten: die gebeurden met toestemming. Volgens zijn advocaat kan het niet dat al die feiten zo lang onder de radar zijn gebleven. “De kinderen zijn er, er was seks, maar het moet wel met toestemming zijn geweest. Alles speelde zich ook af in Nieuw Gent, het is deel van de cultuur daar.”

Kapotmaken

De moeder, M., zegt dat M.Ö. zich soms opsloot met de tweeling en wist dat hij seks had met hen. “Hij zou me kapotmaken als ik er iets over zei.” Volgens de advocaat van de enige dochter die zich burgerlijke partij heeft gesteld, gedroeg de man zich als een loverboy en wond hij de meisjes om hun vinger. “Hij heeft hen verliefd gemaakt.”

“Zie ik eruit als een playboy?”

Ö. zelf ontkent alle verkrachtingen: “Zie ik eruit als een playboy?” Dat hij seks had met de drie dochters, vindt hij niet echt abnormaal. “Ik was jong toen.” Hij kreeg in eerste aanleg zeven jaar effectieve cel, maar vraagt nu een straf met uitstel. Uitspraak op 30 oktober.