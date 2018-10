Aantal Belgen dat fairtradeproducten koopt, neemt niet langer toe

Brussel - Het aantal Belgen dat voor fair trade kiest, stagneert. Dat blijkt uit cijfers van het Trade for Development Centre naar aanleiding van de Week van de Fair Trade, die van 3 tot en met 13 oktober plaatsvindt. De week staat dit jaar in teken van cacao.

In 2017 kocht de Belg gemiddeld voor 14,77 euro aan fairtradeproducten. Daarmee steeg de consumptie van eerlijke productie lichtjes tegenover 2016, toen het 14,30 euro was, maar veel minder dan in de jaren daarvoor toen de consumptie per persoon jaarlijks toenam met 1,5 tot 2 euro.

Daarnaast geeft 64 procent van de Belgen aan fairtradeproducten te hebben gekocht. Dat is exact evenveel als in 2016. Niet alleen het aantal mensen dat de producten koopt stagneert, maar ook de frequentie waarmee ze dat doen. De Belgen die geen fair trade kopen, doen dat omdat ze de producten te duur vinden.

Om de betrokkenheid en het engagement in België te verhogen, roepen de organisatoren van de Week van de Fair Trade op om deel te nemen aan de activiteiten, die plaatsvinden in heel België. Zo bieden een aantal restaurants in Gent een fairtrademenu aan of projecteert Kortrijk het verhaal achter de producten op verschillende gebouwen in de stad. De kalender met alle activiteiten is te vinden op de website van de Week van de Fair Trade.

De focus van de week is cacao. Volgens het Trade for Development Centre is er nog veel werk aan de winkel om cacao eerlijker te produceren. Wereldwijd zouden meer dan 2 miljoen kinderen in de sector werken en ook de ontbossing die met de productie verbonden is, neemt niet af. Verder leven de cacaoboeren in extreme armoede en wordt dat niet aangepakt. De organisatoren van de Week van de Fair Trade maken van de gelegenheid gebruik om aan de alarmbel te trekken en te pleiten voor een leefbaar inkomen voor de boeren en een betere prijs voor hun cacao.