Bom barst bij Broeders van Liefde: “Ongehoorzame” leidinggevenden in België en Europa aan de kant gezet

In de broedertwist bij de Belgische afdeling van de Broeders van Liefde heeft hun overste in Rome, René Stockman, een nieuwe mokerslag uitgedeeld. De twee “ongehoorzame” Vlaamse broeders met de hoogste functie in België en Europa worden niet herbenoemd. Broeder Stockman zelf komt in ons land het roer in handen nemen.