Vandaag zetten we een speciale sport in de kijker. Deze keer vertellen we u alles over karpervissen. In Paal-Beringen wordt tot zaterdagochtend nonstop - 141,5 uur aan één stuk - gehengeld (vergeef ons de woordspeling) naar de Benelux-titel. De dikste vis die tot gisterennamiddag gevangen werd, woog 19 kilo!