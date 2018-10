HasseltMisselijkheid net voor een sollicitatiegesprek of examen, of het klopje na een stevige maaltijd: de verbinding tussen onze darmen en onze hersenen is krachtig, al weten we niet precies hoe die verloopt. Een baanbrekende studie toont nu aan dat er een rechtstreekse verbinding is tussen brein en darmen. En dat ons buikgevoel daarmee mogelijk wel eens ons zesde zintuig kan vormen.