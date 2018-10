“Rechtvaardigheidsgevoel is thuis met paplepel ingegeven”

LUMMENWe hebben afgesproken bij Barbara in Lummen. “Halverwege straat ‘x’ , zie je links een omgevallen boom, draai daar de bosweg in,” had ze in een mailtje geschreven. Het pad slingert tussen de bomen naar een vers gerestaureerde woning op een open veld. De mobilhome waarin Barbara en haar man Walter tijdens de werken woonden, staat nog onder de bomen. Hun paradijsje ligt verscholen in een winkelhaak van de kruisende autowegen E313 en E314.