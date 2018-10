Slechts 18 boetes voor overtreden van sproeiverbod tijdens droogte

BrusselDe waterbesparende maatregelen die de vijf provinciegouverneurs tijdens de droogte deze zomer oplegden, hebben maar weinig impact gehad. “Het waterverbruik in juli was uitzonderlijk hoog terwijl er de voorbije zomer in heel Vlaanderen amper achttien boetes tussen 26 en 200 euro zijn uitgeschreven”, zegt Vlaams Parlementslid Rob Beenders (sp.a, foto). Hij dient vandaag een motie in waarin hij de Vlaamse regering vraagt om tegen mei 2019 een doortastend plan van aanpak op te stellen.