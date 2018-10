Vansummeren is kandidaat-bondscoach

Wie volgt Kevin De Weert op als bondscoach? Het is de vraag die wielerminnend België in de ban houdt. Tal van namen worden genoemd. Gaande van Tom Boonen, Bjorn Leukemans en Klaas Lodewyck over Johan Museeuw, Rik Verbrugghe en Sven Nys tot Tom Steels, Peter Van Petegem en Sven Vanthourenhout. Eén naam ontbreekt echter steevast. Die van Johan Vansummeren. Onze huisanalist heeft bij de wielerbond nochtans zijn interesse in de vacante functie kenbaar gemaakt. Drie troeven die de kandidatuur van de Lommelaar kracht bijzetten.