De eerste plaats op de wereldranglijst krijg je niet cadeau. Al sinds 9 februari 2015 prijkt drievoudig wereldkampioen Mark Selby (35) bovenaan. Omdat hij van gewapend beton is, zeggen zijn concurrenten. Selby presteert altijd en overal. Ook in Lommel tegen Sam Craigie (4-1), al won hij amper 48 uur eerder een loodzware finale met 10-9 tegen John Higgins in China.