De showbizz is een harde wereld, zo weet Kate Ryan. Als 19-jarige smeekten de managers plots aan haar voeten om met haar te mogen werken, maar de prijs die de zangeres betaalde was hoog. Bij James Cooke in bed vertelt ze over haar problemen met eten en diëten, over hoe haar geen seconde rust werd gegund na het verlies van haar moeder. Een opmerkelijke getuigenis om even stil van te worden...