Achel / Neerpelt / Overpelt / Hamont-Achel - Jongeren moeten zich bewust worden van de gevaren van drugs en alcohol, dat is de boodschap in een preventiefilmpje waarin Noord-Limburgse jongeren de hoofdrol spelen.

Het filmpje moet ouders en jongeren sensibiliseren over alcohol-en druggebruik. De video kadert in het welzijnsproject HANO, dat is een samenwerking tussen Hamont-Achel, Neerpelt, Overpelt, enkele sociale welzijnspartners en de lokale secundaire scholen.