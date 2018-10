Daarom die gekruiste armen: BV’s strijden mee tegen online haat

Sinds afgelopen zondag delen tal van bekende Vlamingen een foto van zichzelf met gekruiste armen op hun sociale kanalen. Pas vandaag werd duidelijk dat het om een actie van het VTM-programma Make Belgium Great Again gaat. Talloze sterren roepen iedereen op om met de bewuste emoji te reageren op online haatberichten en deze zo een halt toe te roepen.

Koen Wauters, An Lemmens, Staf Coppens, Laura Tesoro, Michael Van Peel, Sven De Leijer, Ruth Beeckmans, Sieg De Doncker, Freek Braeckman, Jill Peeters, acteurs uit Familie en Thuis, radio-dj’s, politici en vele anderen zetten hun schouders onder de actie.

Want iedereen zit tegenwoordig op sociale media, maar niet altijd met even goede bedoelingen. Online haat is één van dé problemen van deze tijd. “Zo’n reacties doen altijd pijn, ook al ben je er als bekend gezicht misschien op voorbereid of zijn er mensen naast je die je steunen”, reageert Staf Coppens. “Maar hoe erg is dat voor jonge gasten die op school iets posten en bagger over zich heen krijgen? Zij zijn daar niet op voorbereid en bij hen komt dat echt rechtstreeks binnen. Daar kan je echt héél ongelukkig van worden.”

Reageer met een emoji

Ook Frances Lefebure en Nora Gharib pakten het probleem dinsdag aan in ‘Make Belgium Great Again’. Dat deden ze door nietsvermoedende voorbijgangers met de neus op de feiten te drukken én met de lancering van een emoji, als reactie op online haat. Want reageren is wat iedereen volgens experts zou moeten doen.

“Mensen moeten erop in gaan, maar weten soms niet hoe”, vult Frances Lefebure aan. “Een emoji is daar heel makkelijk voor. Je lokt geen discussie uit, maar je doet wel een steunbetuiging. Je laat op een eenvoudige manier zien dat je niet akkoord bent.”