Nederlandse politie schiet ‘Heineken-ontvoerder Frans Meijer’ neer

Een Nederlandse agent heeft dinsdagochtend een man neergeschoten in Amsterdam, omdat er volgens de politie sprake was van een ‘verdachte situatie’. Volgens de krant De Telegraaf is de neergeschoten verdachte Heineken-ontvoerder Frans Meijer (66).

Volgens de officiële mededeling van de politie zijn er twee verdachten opgepakt, zonder details te geven over hun identiteit. Maar De Telegraaf schrijft dat Frans Meijer samen met zijn zoon gearresteerd werd.

Het vermoeden bestaat dat het tweetal in de Staatsliedenbuurt een overval wilde plegen, zo schrijft de krant. De politie heeft een vuurwapen in beslag genomen. Volgens De Telegraaf renden de twee weg, en zag de politieman tijdens de vlucht een vuurwapen. De agent zag zich genoodzaakt de man neer te schieten. De andere verdachte gaf zich toen over.

De neergeschoten man is met meerdere schotwonden opgenomen in het ziekenhuis, waar hij door de politie wordt bewaakt. Zijn toestand is niet bekend.

Frans Meijer is een van de bekendste Nederlandse criminelen. In 1983 ontvoerde hij samen met Willem Holleeder, Cor van Hout, Jan Boellaard en Martin Erkamps biermagnaat Freddy Heineken en diens chauffeur Ab Doderer.