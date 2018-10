Ruzie in Herstappe na beschuldiging van sluikstorten: “Burgemeester moet voorbeeld geven”

Herstappe -

Hoogspanning op de gemeenteraad in Herstappe. Burgemeester Claudy Prosmans heeft puin van de afgebroken kerkhofmuur gestort in een berm op de Villersweg. “Om te stockeren, de container was al weg”, luidde zijn uitleg. Dat was koren op de molen van uitdager Leon Lowet. “Als burgemeester moet je toch het voorbeeld geven.” Maar ook oud-burgemeester Serge Louwet wordt beschuldigd van sluikstorten.