Groen licht voor Colruyt Zonhoven nadat buurtbewoner klacht intrekt

Zonhoven -

Sinds kort is de bouwvergunning definitief voor een nieuwe vestiging van Colruyt aan de Heuveneindeweg, nu een buurtbewoner zijn klacht bij de Raad van Vergunningsbetwistingen heeft ingetrokken. Colruyt laat weten dat het in het voorjaar van 2019 begint met de werkzaamheden. Het nieuwe warenhuis zou in het voorjaar van 2020 openen.