Actievoerder klaagt politiegeweld aan nadat hij arrestatie asielzoekers filmt: “Agent zette voet op mijn hoofd”

Eliksem / Landen - Diego Dumont (53) dient een klacht in bij het comité P. Hij werd maandagavond, bij een gecoördineerde politieactie tegen illegalen in Landen, naar eigen zeggen zwaar aangepakt toen hij de arrestatie van asielzoekers filmde.

“We filmden de actie zonder de politie te hinderen bij hun werk”, zegt Dumont die actief lid is van een actiecomité dat het opneemt voor vluchtelingen in ons land.

Maandagavond hebben verschillende politiezones een gecoördineerde actie gehouden in Vlaams-Brabant waarbij 29 migranten zijn opgepakt. In het station van Landen, waar de politie illegalen van een trein haalde, filmde Dumont de actie. Maar dat werd de man uit Lijsen (Borgworm) niet in dank afgenomen.

“De politie stelde zich rond 22 uur op voor de trein, waarvan de deuren nog gesloten waren. Een agent eiste dat ik stopte met filmen, maar ik antwoordde dat ik mijn rechten ken. Dat ik mocht filmen, zolang de beelden niet zouden uitgezonden of verspreid worden. Dat was ook niet de bedoeling.”

De agent drong nog eens aan om te stoppen met filmen. Diego Dumont (53) herhaalde dat hij mocht filmen en toonde zijn identiteitskaart. “Daarop probeerde de agent mijn mobiele telefoon af te pakken en grepen drie politieagenten me vast” , zegt hij.

Op een gegeven moment lag hij op grond. Gevallen, volgens de politie, hardhandig aangepakt volgens Dumont en zijn dochter die ook aanwezig was.

Op Facebook vertelt hij dat hij in elkaar werd geslagen en klappen in de ribben kreeg. “Een agent duwde mij op grond en zette zijn voet op mijn hoofd. Ik was bang en ik vroeg me af waar het zou stoppen“, zegt hij.

Uiteindelijk werd hij geboeid en met een opgezwollen en bloedend gezicht afgevoerd.

‘Ik vroeg hen: waarom doe je dit? Eén van de agenten antwoordde me, in het Frans: omdat je Waals bent. Ik dacht dat ik in een andere wereld was”, zegt Dumont.

Bij de politiezone LAN (Landen/Linter/Zoutleeuw) bevestigt men dat er “tijdens de actie een persoon administratief werd gearresteerd omdat hij de controle probeerde te verhinderen.”

Dumont heeft intussen een klacht ingediend bij de politie en heeft ook een medisch getuigschrift. Een dokter verklaart daarin dat hij verschillende kneuzingen heeft opgelopen.

De man zegt geschandaliseerd te zijn door het politieoptreden en zegt dat er geen enkele reden was om zoveel geweld te gebruiken. Hij dient een klacht in bij het comité P dat de werking van de politiediensten onderzoekt. “Want ik laat mij niet intimideren”, zegt hij.