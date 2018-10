Ex-club van Roberto Carlos, Zokora en Bia

Stel, u doet mee aan De Slimste Mens ter Wereld en u moet op zoek naar trefwoorden over Akhisarspor. Makkelijk is anders. De Europa League-tegenstander van Standard speelt immers pas sinds 2012 op het hoogste niveau in Turkije en debuteert dit seizoen in Europa. Wat u nog moet weten? Roberto Carlos was er zes maanden trainer en ex-Genk-speler Didier Zokora speelde er een seizoen.