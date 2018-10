“Belgian Cats maken deel uit van de wereldtop, maar het moeilijkste wordt bevestigen”

De Belgian Cats hebben de komende jaren nog een enorm potentieel. Dat beweerde assistent-coach Pierre Cornia, dinsdag op de persconferentie na terugkomst van de Belgische basketbalvrouwen van het WK in Tenerife, waar ze vierde werden.

“We hebben een WK van hoog niveau afgeleverd”, vertelde de assistent van Philippe Mestdagh dinsdag. “We hebben bewijs van onze maturiteit en karakter getoond, zeker toen we twaalf punten goedmaakten op Spanje. Je moet ook de manier waarop onthouden. We wonnen wedstrijden terwijl we het publiek plezier bezorgden. We hebben gevoeld dat het land achter ons stond en hebben basket onder de aandacht gebracht. Dat is een van onze mooiste beloningen.”

Cornia kijkt al vol verwachting uit naar de komende jaren met de Cats. “De vijf anderen in de top zes van het WK speelden de afgelopen twintig jaar alle grote toernooien. De verwachtingen zijn toegenomen, maar onze ambities ook. De wedstrijden tegen Duitsland en Turkije in november worden cruciaal om ons voor het EK te plaatsen. En daar moeten we ons dan kwalificeren voor het olympisch kwalificatietoernooi. We maken deel uit van de wereldtop, maar het moeilijkste wordt bevestigen. Tokio zou de bekroning zijn voor deze ploeg.”

“We willen een vaste waarde worden op het wereldtoneel, en we zitten op de goede weg”, vulde technisch directeur Sven Van Camp aan. “Maar we kunnen ons niet meer verstoppen. Het goeie nieuws is dat er jongeren klaarstaan. Er wordt structureel werk geleverd aan beide kanten van de taalgrens.”

De plaatsjes in de ploeg zullen alleen maar duurder worden. “We werken in alle transparantie”, liet teammanager Koen Umans ruimte voor nieuwe namen. “We verwachten van de speelsters wel een zekere mentaliteit. Anders worden ze niet geselecteerd.” Een mogelijke versterking is de Amerikaanse Celeste Trahan-Davis van Castors Braine, van wie de aanvraag tot naturalisatie lopende is. “Ze zou een grote meerwaarde betekenen, en het zou de jongeren toelaten om op hun eigen ritme nog wat te groeien”, zei Cornia daarover.