hoeseltBeroepsonderwijs volgen in het middelbaar en toch dromen van een masterdiploma rechten. Het is een ambitieuze droom die Joris Janssens (17) uit Diest, de nieuwe voorzitter van de Vlaamse Scholierenkoepel, gisteren uitte in de krant. Onmogelijk? De cijfers geven hem weinig kans, maar de Hoeseltse Hatice Genc is een van de witte raven die bewijst dat het niet onmogelijk is.