Van Poppel is Belgen te snel af in Memorial Frank Vandenbroucke

De Nederlander Danny van Poppel heeft een doorregende Memorial Frank Vandenbroucke gewonnen. Hij was onze landgenoten Yves Lampaert en Oliver Naesen te snel af. Timothy Dupont (Wanty-Groupe Gobert) sprintte naar een achtste stek en snoept in extremis zo de eindzege in de Napoleon Games Cup af van Sean De Bie (Veranda’s Willems-Crelan).

Zdenek Stybar (Quick-Step) leek in de slotfase op weg naar de zege in Binche, maar werd binnen de laatste kilometer opnieuw opgeslokt door de voorwacht van het peloton. Dat was meteen het sein voor Van Poppel om vol aan te gaan. Op de hellende aankomststrook in Binche kon niemand hem meer bijbenen.

Het is voor de 25-jarige Van Poppel zijn derde seizoenszege na eerdere overwinningen in Halle-Ingooigem - ook een manche van de Napoleon Games Cup - en de eerste etappe in de Ronde van Valencia.

De Nederlander is de opvolger van Jasper De Buyst, die vorig jaar zegevierde.