Leopoldsburg -

Op de Diestersteenweg in Leopoldsburg is dinsdag omstreeks 15 uur een bestuurster met haar wagen over de kop gegaan. De vrouw, die richting het centrum reed, botste wellicht tegen de borduur van de rijbaan en verloor de controle over haar stuur. Haar wagen kwam vlak voor de school Sint-Michiel tot stilstand.