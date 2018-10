Wouter Verschueren was nog maar 21, toen hij vijftien jaar geleden ijssalon Mario’s Ice in Rekem overnam. De naam bleef behouden, maar de jonge ondernemer legde wel zijn eigen accenten.

In zijn toog liggen twintig smaken, waarvan negentien vaste. “Ik wilde graag zelfstandige worden. Die stap is me honderd procent meegevallen”, zegt hij. “Wekelijks heb ik een Smaak van de Week, chocotoff, bijvoorbeeld. Vrijwel elke dag haal ik hier in het dorp rauwe ...