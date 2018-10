Kate Middleton maakt haar comeback na zwangerschapsverlof

Kate Middleton (36) was enkele maanden met zwangerschapsverlof, maar ze is zopas weer aan de slag gegaan. Bij haar comeback stond een bezoekje aan de Sayers Croft Forest School and Wildlife Garden op het programma.

Op 23 april beviel Kate Middleton van haar derde kindje, prins Louis. Na enkele maanden zwangerschapsverlof is de tijd aangebroken dat ze haar officiële taken weer op moet nemen. Als eerste stond een bezoek gepland aan de Sayers Croft Forest School and Wildlife Garden in Londen, waar kinderen de echte natuur kunnen leren kennen. Ze straalde en nam uitgebreid haar tijd om zich over de kinderen te ontfermen.

Voor de gelegenheid droeg ze een casual outfit met een broek van Zara, een grijze trui met daaronder een hemd van Joseph en een kaki jas van Fjällräven. Die stuks werden afgewerkt met laarzen van Penelope Chilvers, een paartje waar ze ondertussen al zo'n tien jaar een beroep op doet.

The Duchess of Cambridge is visiting @SCTrust Forest School and Wildlife Garden, which gives inner city children a unique opportunity to learn about and engage with the natural world ?? pic.twitter.com/GdB9v20r2H — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 2 oktober 2018