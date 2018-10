Strafdossiers van Wesley, Carcela en Ocansey worden op 12 oktober hernomen

Brussel - Wesley Moraes (Club Brugge), Mehdi Carcela (Standard), Eric Ocansey (Eupen) en Loris Brogno (Beerschot Wilrijk) verschijnen op vrijdag 12 oktober (vanaf 13u) in die volgorde voor de Geschillencommissie Hoger Beroep. Dat vernam Belga dinsdag van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB).

Daardoor kan coach Michel Preud’homme zondag bij de ontvangst van zijn voormalige werkgever Club Brugge wel rekenen op goudhaantje Carcela. Tegelijkertijd moet hij op Sclessin vrezen voor de doelpunten van Wesley. Ook Eric Ocansey en Loris Brogno zijn komend weekend speelgerechtigd. Een eventuele schorsing gaat pas na de interlandbreak in.

Het viertal werd eerder in beroep vrijgesproken van schorsing, omdat de indicatieve tabel waarop straffen gebaseerd zijn niet officieel goedgekeurd was door de Pro League. Intussen is dat wel gebeurd, waarop de Evocatiecommissie besliste om de spelers terug in te leiden bij de Geschillencommissie Hoger Beroep.

Het Bondsparket had in het verleden zes speeldagen schorsing en 6.000 euro boete gevorderd voor een elleboogstoot van Wesley. Het beroep tegen een schorsing van meer dan vijf speeldagen werkt niet opschortend en dus zat de Braziliaanse spits al twee duels aan de kant. Hij riskeert er, net als Ocansey overigens, nog vier geschorst te worden. Carcela en Brogno hangen nog twee schorsingsdagen boven het hoofd.

Wesley en diens raadsmannen mogen op 12 oktober om 13u de spits afbijten in het bondsgebouw. Voor elke speler voorziet de KBVB een kwartier. Carcela komt dus in principe om 13u15 voor, Ocansey om 13u30 en Brogno om 13u45.