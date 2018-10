Ann Wauters opgetogen na sterk WK van Belgian Cats: “Bevestiging dat onze prestatie op EK geen toeval was”

Brussel - De staf van de Belgian Cats en Ann Wauters kwamen dinsdag nog eens terug op het fantastisch WK van het Belgische vrouwenbasketbalteam, dat in Tenerife knap vierde werd. De groep kijkt al uit naar de volgende uitdagingen, zoals de twee kwalificatiewedstrijden in november voor het EK 2019.

Van de speelsters tekende dinsdag enkel de 37-jarige Wauters present. Bondscoach Philippe Mestdagh was samen met zijn dochter Kim haar transfer naar het Turkse Cukurova aan het regelen en de andere speelsters werden al op hun club verwacht om het nieuwe seizoen voor te bereiden, verklaarde manager van de Cats Koen Umans.

“De ontvangst op Zaventem was speciaal, dat heb ik zelden meegemaakt in mijn carrière”, stelde Ann Wauters in het gebouw van het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (BOIC). “Die vierde plaats is een bevestiging. Vorig jaar was het brons op het EK een verrassing, maar ons resultaat in Spanje toont dat dat geen toeval was. We hebben veel gewerkt om dit te bereiken. We hebben onze mentaliteit en ons enthousiasme behouden, en op dit WK waren we ook nog eens meer volwassen. Na de ontgoocheling dat we net naast een medaille grepen, overheerst nu de fierheid.”

Wauters denkt met plezier terug aan de zeges tegen toplanden Frankrijk en Spanje. “Nu hebben we het niveau om mee te doen met de grote landen. Bovendien is er nog progressiemarge. Met uitzondering van ikzelf is de ploeg nog erg jong.”

In de eerstkomende EK-kwalificatiematchen moeten de Cats hun WK-prestatie bevestigen. Voor Wauters komen die duels te vroeg, gezien haar knieperikelen. Ze sluit niet uit dat ze nog voor een club tekent, maar eerst en vooral wil ze zich goed verzorgen met het oog op het EK.