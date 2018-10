Binnenkort eet je water tijdens loopwedstrijden

Dit zijn de Ooho-ballen. Biologisch afbreekbare bollen gevuld met water die ingezet worden in de strijd tegen plastic afval. Het omhulsel is gemaakt uit plant- en zeezwierextracten. Dat zorgt ervoor dat je niet alleen het water, maar ook het volledig omhulsel mag innemen. Een hapje water weliswaar.

Het Londense bedrijf Skipping Rocks Lab, de makers van de Ohoo-ballen, schakelde ze voor de eerste keer in tijdens de Richmond Marathon wedstrijd in Londen. De Ooho-ballen zijn de perfecte vervanger van de plastic fles. Die worden tijdens een loopwedstrijd gewoonlijk na gebruik op de grond gesmeten, waardoor er een grote afvalberg ontstaat. Dat is nu niet meer nodig, want de waterzakjes mogen volledig geconsumeerd worden.