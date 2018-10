Vroenhovense riskeert 18 jaar cel voor doodsteken ‘oma Rini’

Na de moord plaatste de politie in Maastricht opsporingsborden in een poging uit te vissen wat er met oma Rini was gebeurd. Foto: HBVL

De openbare aanklager in de rechtbank van Maastricht heeft dinsdag 18 jaar celstraf met nadien terbeschikkingstelling (TBS) met dwangverpleging gevraagd voor de 39-jarige Sandra N. uit Vroenhoven (Riemst), die terechtstaat voor doodslag op de 82-jarige Rini Ansems in Maastricht. Dat maakte het openbare ministerie in Nederlands-Limburg dinsdag bekend. Oma Rini werd op 26 januari 2017 dood aangetroffen in de garage bij haar woning in de Maastrichtse wijk Wolder. Al gauw bleek dat ze op 22 januari door middel van geweld om het leven was gebracht.

De Nederlandse officier van justitie zag verschillende redenen om 18 jaar cel en TBS te eisen voor de 39-jarige vrouw uit Vroenhoven. Ze bracht Rini Ansems niet alleen om het leven, maar nam ook geld en juwelen mee uit haar woning. “Doodslag is al een ernstig feit, maar vergezeld van een woninginbraak zorgt dat voor een strafverzwarende factor, namelijk gekwalificeerde doodslag. Het 82-jarige slachtoffer stond nog volop in het leven. Uitgerekend bij een ouder persoon, die tot een kwetsbare doelgroep behoort, drong ze binnen en bracht haar met messteken om het leven, “ aldus het parket.

Ook de houding op het proces wordt in rekening gebracht. Ze heeft lange tijd gezwegen en geen verantwoordelijkheid voor haar daden opgenomen. Toen ze wel een verklaring aflegde, legde ze de schuld grotendeels bij een ander. Het dossier gaf totaal geen aanleiding om te vermoeden dat er een tweede persoon betrokken was. Ze vertelde dat een vriend de bejaarde dame had doodgestoken, maar het gerecht zag die vriend niet als verdachte. De vrouw werd de afgelopen tijd geobserveerd in het Pieter Baan Centrum. “Het rapport hierover is helder. De verdachte vormt een gevaar voor de samenleving en moet behandeld worden. Daarom wordt TBS met dwangverpleging gevraagd. TBS is een behandelmaatregel voor mensen, die zware delicten gepleegd hebben en lijden aan een psychiatrische ziekte of stoornis, ‘’ zo zei de aanklager.

Na de dood van Rini Ansems vond een uitgebreid buurtonderzoek plaats en werden onder meer stoepborden geplaatst. Ook het opsporingsprogramma Opsporing Verzocht besteedde aandacht aan de zaak. Midden juli 2017 arresteerde de Belgische politie in Vroenhoven de 39-jarige vrouw. Vervolgens werd ze aan Nederland uitgeleverd. In het huis van het slachtoffer werden bloedsporen van de vrouw teruggevonden. De rechtbank in Maastricht doet over twee weken een uitspraak.

