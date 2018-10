Hasselt - Jacques Vermeire staat terug op de planken met zijn nieuwe show ‘Van 7 tot 77’. Ter promotie nam hij een filmpje op in het Modemuseum in Hasselt.

Vermeire speelt zijn typetje Kevin Vermeulen in de video. VRT-sportjournalist Ruben Van Gucht doet ook mee, in de show krijgt hij de functie van aangever. “Ruben moet goed bij de les blijven want we improviseren veel”, zegt Jacques. “Bij mij wordt het nooit routine.”