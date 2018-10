Hebben we er met ‘buikgevoel’ een zesde zintuig bij?

Misselijkheid net voor een sollicitatiegesprek of examen, of het klopje na een stevige maaltijd: de verbinding tussen onze darmen en onze hersenen is krachtig, al weten we niet precies hoe die verloopt. Een baanbrekende studie toont nu aan dat er een rechtstreekse verbinding is tussen brein en darmen. En dat ons buikgevoel daarmee mogelijk wel eens ons zesde zintuig kan vormen.

De eerdere voorbeelden tonen het aan: onze maag en ons brein zitten op dezelfde golflengte. Al zoeken wetenschappers al eeuwen hoe de communicatie tussen beiden verloopt. Tot nu werd er steeds vanuit gegaan dat die signalen onrechtstreeks werden doorgegeven, door het vrijgeven van hormonen in onze bloedbaan. Onderzoekers aan de Amerikaanse universiteit Duke hebben nu echter bewijs dat die signaaloverdracht tussen darmen en brein een pak sneller verloopt dan gedacht.

De wetenschappers, wiens werk ook in het toonaangevende vakblad Science verscheen, bouwden daarbij voort op eerder onderzoek. Dat toonde aan dat cellen in onze darmen ook over uitsteeksels bezitten die erg gelijken op contactplaatsen voor zenuwcellen. De onderzoekers experimenteerden bij muizen met het rabiësvirus, en stelden vast dat de cellen via de nervus vagus - of zwerfzenuw, de tiende van twaalf zenuwen die ontspringen uit het brein in plaats van het ruggenmerg en richting maag vertakt - de hersenstam bereikten.

In deze (Engelstalige) video krijgt u uitgebreide uitleg over het onderzoek.

Bewijs dat er een rechtstreekse verbinding is, en voedsel dus invloed heeft op onze hersenfunctie. Want doordat de signaaloverdracht niet hormonaal maar chemisch verloopt, kunnen onze darmen in een tijd van 100 milliseconden doorgeven of je bijvoorbeeld al genoeg gegeten hebt, of dat je gerust nog een extra portie mag opscheppen.

Fundamentele studie

“Het is een fundamentele studie, eentje die voorwerp zal zijn van meer uitgebreid onderzoek”, zegt dokter Daan Walgraeve, die maag- en darmspecialist is in het Jessa Ziekenhuis. “De studie is ingegeven door de tendens om steeds meer te kijken naar het microbioom, de micro-organismen - en dan voornamelijk bacteriën - die allerlei processen in ons lichaam besturen en beïnvloeden. Daarbij wordt zelfs gekeken of ADHD of zelfs depressies hun oorzaak vinden in het darmstelsel.”

Of obesitas: volgens de wetenschappers heeft hun onderzoek implicaties over het begrijpen van pakweg eetlustremmers, en waarom die soms zo moeilijk aanslaan. “Omdat eetlustremmers vaak werken volgens het principe van trage opname. Als nu blijkt dat die opname gebeurt in een fractie van een seconde via de synapsen, moeten er gekeken worden naar andere eetlustremmende stoffen”, legt Walgraeve uit. “Al is dat op dit moment nog zuiver speculatief. Ten eerste omdat we de paden van die zenuwbaan nog niet volledig kennen, ten tweede omdat obesitas een complex gegeven is, waarbij bijvoorbeeld ook genetica en het microbioom een rol in spelen. Om maar te zeggen: een probleem is vaak complexer is dan één pilletje.”

Zesde zintuig?

Onderzoeker Diego Bohórquez. Foto: Ryan Lash / TED

Ons darmstelsel wordt wel eens ons ‘tweede brein’ genoemd, omdat het zo’n invloed heeft op ons dagelijks functioneren en ons lichaam. De wetenschappers van deze studie wijzen nu naar de zwerfzenuw als een ‘zesde zintuig’. “We denken dat de resultaten de biologische basis vormen voor een nieuw zintuig”, vindt hoofdonderzoeker Diego Bohórquez. “Eentje die verklaart hoe het brein weet wanneer de maag gevuld is met voedsel en calorieën.”

Is dat effectief zo, en mogen we ons ‘buikgevoel’ aanduiden als een zesde zintuig, naast reuk of zicht? “Goh, het is natuurlijk een term die tot de verbeelding spreekt”, zegt Walgraeve. “Maar dat het darmstelsel een heel sensorieel orgaan is, weten we al eeuwen. Het belangrijkste is dat we hier in het ziekenhuis elke dag endoscopieën doen waaruit blijkt dat niet de samenstelling van het darmstelsel van de patiënt, maar wel iets met de specifieke werking ervan. Dit onderzoek zou vooral een basis kunnen vormen om te kijken waarom bepaalde prikkels in de darmen of maag als pijnlijk worden ervaren door de sommige patiënten, of om oorzaken te vinden voor maagklachten waar we nu geen zinnige verklaring voor hebben.”