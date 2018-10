Probeer je zwanger te raken? Dan helpt het eten van vis misschien wel

Eet je regelmatig vis, dan is de kans groter dat je sneller zwanger wordt. Klinkt absurd? Toch is het dat wat blijkt uit een onderzoek van de bekende Amerikaanse universiteit Harvard.

Onderzoekers ondervroegen 501 koppels die probeerden zwanger te raken zonder medische hulp. Allemaal moesten ze vervolgens een dagboek bijhouden van wat ze onder meer aten, inclusief hoeveel vis daaraan te pas kwam en hoe vaak ze seks hadden. Ze werden een jaar lang gevolgd, of tot ze in blijde verwachting waren.

Uiteindelijk bleek dat mannen die twee of meer porties vis per week aten 47 procent sneller het nieuws kregen dat ze vader zouden worden. Bij de vrouwen ging het zelfs om 60 procent in vergelijking met diegenen die maar een portie of nog minder verorberden. De koppels die meer vis consumeerden, hadden ook 22 procent vaker seks. Met dit resultaat tot gevolg: twaalf maanden later was 97 procent van de regelmatig vis etende koppels zwanger in vergelijking met 79 procent die er minder at.

Beter sperma?

Het mechanisme achter de resultaten van de studie, die werd gepubliceerd in de Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, blijft ook voor de onderzoekers voorlopig onduidelijk. "Het kan dat vis en zeevruchten de kwaliteit van sperma verbeteren en helpen bij de ovulatie", zegt hoofdauteur Audrey J. Gaskins in een reactie aan The New York Times. "Of misschien brengen deze koppels wel gewoon meer tijd met elkaar door. We hebben er het raden naar."