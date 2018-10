18.000 euro voor Beringenaar die sijzen in broek verstopt

Een 50-jarige Beringenaar is dinsdag in Hasselt veroordeeld tot 18.000 euro boete, waarvan de helft met uitstel, voor het bezit van 56 illegaal gevangen vogels. Zijn praktijken kwamen aan het licht na een klacht waarop in oktober 2016 een huiszoeking volgde.

De man reageerde agressief en probeerde te vluchten. Hij weigerde ook zijn broekzakken leeg te maken waarin hij een viertal sijzen gestopt had. In totaal troffen de speurders 56 vogels waaronder sijzen en putters bij zijn thuis aan die niet geringd waren of waarvan geknoeid was met de ringen.

In zijn woning lagen ook een slagnet met springveren, 15 kleine slagnetten, 4 mistnetten en een klepkooi. De man probeerde zich er nog uit te praten door te stellen dat de spullen erfstukken van zijn vader waren ...