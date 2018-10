Bart De Wever springt in de bres voor Tom Van Grieken: “Hij heeft een punt”

Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken kreeg dinsdag de wind van voren tijdens het openingscollege politicologie aan de Gentse universiteit, omdat zijn partij volgens Het Laatste Nieuws met minstens vijftien kandidaten met mogelijke nazisympathieën naar de verkiezingen van oktober trekt. N-VA-voorzitter Bart De Wever stak de VB-voorzitter een klein hart onder de riem. “Van Grieken heeft een punt. Ik heb er moeite mee dat mensen zomaar met naam en foto in de krant worden gezet”, klonk het.

Uit onderzoek van de krant Het Laatste Nieuws blijkt dat de lokale Vlaams Belang-lijsten zeker vijftien kandidaten tellen die van nazisympathieën verdacht zouden kunnen worden. Het gaat om tien kandidaten die op sociale media blijk geven van sympathie voor Tomas Boutens, de gewezen leider van de neonazistische groepering Bloed, Bodem, Eer en Trouw. Vijf anderen liken Adolf Hitler of andere nazistische pagina’s.

Open Vld-voorzitster Gwendolyn Rutten reageerde verbolgen in de Gentse aula. “Bepaalde kandidaten op Vlaams Belang-lijsten dwepen met nazisme. Neem daar afstand van, anders moet u nooit meer aan ons vragen waarom we niet met u willen samenwerken”, sneerde ze richting Vlaams Belang-voorzitter Van Grieken. Die herhaalde dat de partij een interne procedure is gestart waarin de betrokkenen “zelf hun verhaal kunnen doen”. “We gaan niet op basis van het verhaal van één journalist mensen buitenzetten. Wij geloven in democratie: men is onschuldig tot het tegendeel is bewezen en mensen hebben recht op verdediging. Als iemand openlijk nazistisch is, dan zullen we de gepaste maatregelen nemen.” Van Grieken had het ook opnieuw over een “heksenjacht” van links en van de media op rechts, en wond zich duidelijk op. “Twaalf dagen voor de verkiezingen wordt dat blik weer opengetrokken, ‘het zijn allemaal racisten’. Ik word daar kwaad van, omdat dat het goede werk van onze 3.000 andere kandidaten teniet dreigt te doen.”

Bart De Wever nam het deels op voor zijn Vlaams Belang-collega. “Van Grieken heeft een punt. De vrijheid van meningsuiting is niet uitgevonden om meningen te verdedigen waar we het allemaal mee eens zijn, dat is gemakkelijk”, klonk het. “Ik heb er moeite mee dat mensen zomaar met naam en foto in de krant worden gezet.” De Wever trok de lijn ook door naar de ultrarechtse studentenbeweging Schild & Vrienden, waarvan enkele leden op N-VA-lijsten stonden. “Als alles wat ik als 17-jarige dacht online stond, dan kon ik naar Patagonië vertrekken en nooit meer terugkeren. Jongeren moeten de kans krijgen om volwassen te worden.” De N-VA-voorzitter heeft een les geleerd na het S&V-debacle, zei hij. “Jonge mensen moeten de nodige duiding krijgen binnen de partij.”