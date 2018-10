Drietal riskeert celstraf tot tien maanden voor namaken werkbroeken

Het openbaar ministerie eiste dinsdag voor de correctionele rechtbank in Tongeren celstraffen tot tien maanden en geldboetes die oplopen tot 30.000 euro voor drie mannen die werkbroeken zouden hebben nagemaakt op basis van tekeningen die ontworpen waren door de Overpeltse kledingfirma Biest BVBA. Het bedrijf waar de beklaagden destijds actief zouden zijn, Romon Promotion BVBA, kreeg al een schadevergoeding van een miljoen euro opgelegd. Om hier onderuit te geraken, lieten de mannen hun firma failliet gaan. Verder moeten de beklaagden ook vrezen voor dubbele beroepsverboden van vijf jaar.

Het dossier startte in 2010 toen Biest BVBA een klacht met burgerlijke partijstelling neerlegde. Eerder zou de firma hebben onderhandeld met de drie beklaagden om samen met hun bedrijf de productie van werkbroeken in Tunesië op te starten. Toen deze onderhandelingen niet tot een definitieve samenwerking leidden, ging het drietal zelf aan de slag. “Zij hadden een cd-rom met ontwerpen voor de kledingstukken door Biest BVBA in hun bezit gekregen”, aldus de procureur. Met hun eigen firma Romon BVBA ...